Mülheim-Kärlichs Reserve könnte Oberzissen im letzten Saisonspiel in der Tabelle noch überholen. Ein emotionales Duell voller Abschiede und Wiedersehen verspricht ein aufregendes Saisonfinale.
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Der SV Oberzissen und die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich eröffnen bereits am Freitagabend (19.30 Uhr) den letzten Spieltag der Saison in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Für die Tabellennachbarn geht es sportlich nur noch um Nuancen, da beide Mannschaften den Klassenverbleib schon seit einigen Wochen sicher haben.