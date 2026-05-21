SVO empfängt SG-Reserve Trainer von Oberzissen und Mülheim verabreden sich Jan Müller 21.05.2026, 14:46 Uhr

i Trainer Eike Mund empfängt mit seinem SV Oberzissen im letzten Saisonspiel die SG Mülheim-Kärlich. Martin Gausmann

Mülheim-Kärlichs Reserve könnte Oberzissen im letzten Saisonspiel in der Tabelle noch überholen. Ein emotionales Duell voller Abschiede und Wiedersehen verspricht ein aufregendes Saisonfinale.

Der SV Oberzissen und die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich eröffnen bereits am Freitagabend (19.30 Uhr) den letzten Spieltag der Saison in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Für die Tabellennachbarn geht es sportlich nur noch um Nuancen, da beide Mannschaften den Klassenverbleib schon seit einigen Wochen sicher haben.







Artikel teilen

Artikel teilen