Neuwied gastiert in Oberzissen
Trainer Stefan Fink muss bereits improvisieren
Nach dem kuriosen 4:4 gegen den FC Rot-Weiss Koblenz II (rechts Vladislav Helmert) wollen der HSV Neuwied und Fabian Weber am So
Nach dem kuriosen 4:4 gegen den FC Rot-Weiss Koblenz II (rechts Vladislav Helmert) wollen der HSV Neuwied und Fabian Weber am Sonntag beim SV Oberzissen einen Sieg einfahren.
René Weiss

Zum Auftakt musste sich der HSV Neuwied nach einem kuriosen Spiel mit einem 4:4-Remis gegen den FC Rot-Weiss Koblenz II begnügen. Am Sonntag peilen die Deichstädter nun einen Dreier beim SV Oberzissen an.

Lesezeit 1 Minute
Die Saison in der Fußball-Bezirksliga Mitte ist jung, aber Stefan Fink muss bereits improvisieren. Inklusive der drei Langzeitverletzten Tom Fensterseifer, Jonas Esper und Ruben Campos Meurer könnte dem HSV Neuwied am Wochenende im Auswärtsspiel beim SV Oberzissen (Sonntag, 15 Uhr) gut ein halbes Dutzend Spieler fehlen.
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