Abgänge beim Bezirksligisten Trainer Mario Brötz wirft beim TuS Oberwinter hin René Weiss 10.01.2026, 07:36 Uhr

i War es nicht mehr zum Hinsehen? Mario Brötz hat als Trainer beim Bezirksligisten TuS Oberwinter zur Winterpause aufgehört. Martin Gausmann

Der TuS Oberwinter könnte schweren Zeiten entgegengehen in der Bezirksliga Mitte. Spieler wie Max Blohm gehen in der Winterpause. Und wie jetzt bekannt wurde, hat auch Trainer Mario Brötz hingeworfen – und nennt die Gründe.

Fußball-Bezirksligist TuS Oberwinter muss sich für die Rückrunde nach einem neuen Trainer-Team umsehen. Mario Brötz und sein Co. Max Möllers haben sich dazu entschlossen, den Verein bereits nach rund einem halben Jahr zu verlassen. Sie hatten im Sommer die Nachfolge von Cornel Hirt angetreten.







Artikel teilen

Artikel teilen