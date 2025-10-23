Weitersburg gegen Augst Trainer Koca glaubt, es könnte ein Torspektakel geben Daniel Fischer 23.10.2025, 18:44 Uhr

i Voller Einsatz ist bei den Fußballern des SV Weitersburg (gelbe Trikots) gefragt, wenn es gegen die torgefährliche SG Augst geht. Wolfgang Heil

Die SG Augst steht in der Bezirksliga Mitte auf dem Tabellenplatz, auf dem der SV Weitersburg die vergangene Saison abgeschlossen hat: auf Platz vier. Momentan ist Weitersburg Neunter – nun treffen beide Klubs aufeinander.

Im Weiherstadion empfängt der SV Weitersburg am zwölften Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte den starken Aufsteiger SG Augst (So., 15 Uhr). Dabei kommt es zum Wiedersehen mit dem ehemaligen Co-Trainer Marcel Christ, der sich in der Sommervorbereitung kurzfristig den Augstern angeschlossen hatte.







