Die SG Augst steht in der Bezirksliga Mitte auf dem Tabellenplatz, auf dem der SV Weitersburg die vergangene Saison abgeschlossen hat: auf Platz vier. Momentan ist Weitersburg Neunter – nun treffen beide Klubs aufeinander.
Lesezeit 1 Minute
Im Weiherstadion empfängt der SV Weitersburg am zwölften Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte den starken Aufsteiger SG Augst (So., 15 Uhr). Dabei kommt es zum Wiedersehen mit dem ehemaligen Co-Trainer Marcel Christ, der sich in der Sommervorbereitung kurzfristig den Augstern angeschlossen hatte.