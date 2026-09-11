Maifeld empfängt Binningen Trainer Fischer fordert „typischen Alm-Fußball“ Lutz Klattenberg 11.09.2026, 11:20 Uhr

i Zuletzt erkämpfte sich die SG Maifeld-Elztal (in Blau) ein 3:3 in Neuwied, nun empfängt die SG im Aufsteigerduell den SV Binningen. René Weiss

Freudiges Wiedersehen: Aufsteigerduell in der Bezirksliga – Maifeld gegen punktloses Binningen. Entscheidende Begegnung auf der Elztaler Alm, wo Kleinigkeiten den Unterschied machen werden.

Einiges verbindet die beiden Bezirksligaaufsteiger der SG Maifeld-Elztal und des SV Blau-Weiß Binningen. Die bisherige Punktausbeute aus den ersten vier Partien ist es aber nicht. Vor dem Aufeinandertreffen am Samstag (18 Uhr) auf der Elztaler Alm in Gering stehen die Binninger Fußballer punktlos am Tabellenende.







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