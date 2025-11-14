Topspiel steigt in Metternich: Primus Untermosel kommt

Der Tabellenführer SV Untermosel kann relativ entspannt zum starken FC Metternicher fahren. Schließlich hat der SVU zurzeit enorm viel Selbstvertrauen und schon elf Punkte mehr als die Germania.
Lesezeit 2 Minuten
Nachdem die Bezirksligafußballer des FC Germania Metternich aufgrund der Unbespielbarkeit des Hartplatzes der Feste Franz am vergangenen Wochenende keine Partie absolvierten, empfängt die Germania an diesem Sonntag (15.45 Uhr) Spitzenreiter SV Untermosel auf dem heimischen Kunstrasen am Trifter Weg.