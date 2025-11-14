Germania empfängt den SVU Topspiel steigt in Metternich: Primus Untermosel kommt Daniel Fischer, Jan Müller 14.11.2025, 14:44 Uhr

i Mit elf Punkten Rückstand gehen die Fußballer des FC Metternich (in Blau) am Sonntag ins Heimspiel gegen Tabellenführer SV Untermosel. Jörg Niebergall

Der Tabellenführer SV Untermosel kann relativ entspannt zum starken FC Metternicher fahren. Schließlich hat der SVU zurzeit enorm viel Selbstvertrauen und schon elf Punkte mehr als die Germania.

Nachdem die Bezirksligafußballer des FC Germania Metternich aufgrund der Unbespielbarkeit des Hartplatzes der Feste Franz am vergangenen Wochenende keine Partie absolvierten, empfängt die Germania an diesem Sonntag (15.45 Uhr) Spitzenreiter SV Untermosel auf dem heimischen Kunstrasen am Trifter Weg.







