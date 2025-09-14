Fußball-Bezirksligist FC Emmelshausen-Karbach II bleibt auch in seinem dritten Heimspiel ungeschlagen: Gegen den Tabellendritten SV Untermosel Kobern-Gondorf mussten die Vorderhunsrücker aber lange zittern, bevor sie kurz vor dem Ende der sechsminütigen Nachspielzeit noch den 1:1-Ausgleichstreffer erzielten.

Schon in der zweiten Minute brachten die Moselaner den Ball hoch in den FCEK-Strafraum, jedoch entschied der gute Schiedsrichter Ronny Jäckel richtigerweise auf gefährliches Spiel des SVU-Angreifers Philipp Brunner. Auch die zweite Chance der Partie hatten die Gäste, allerdings zielte Carsten Dötsch über das Tor (20.). Danach fanden die Gastgeber immer besser ins Spiel und kombinierten einige Male schön nach vorne. So schickte Julian Gasper auf links Tim Niemczyk, dessen Schuss zur Ecke abgeblockt wurde (24.). Und in der 39. Minute wollte FC-Stürmer Mohamad Alhaj gerade abziehen, bevor Gäste-Akteur Dominik Herold stark klärte.

Untermosel geht durch klaren Elfmeter in Führung

Nach der Pause nahm die Partie weiter Fahrt auf und sowohl Jonas Ahlert (48.) als auch Ozan Inal (50.) zielten über das SV-Tor. Eine weitere Gelegenheit hatte nach einer Stunde Niemczyk, aber seinen Ball aus spitzem Winkel parierte SV-Torwart Peter Dötsch noch zur Ecke. Danach hatten die Gäste zehn Minuten mehr Ballbesitz und der eingewechselte Luca Scherr nutzte aufmerksam einen Fehler von FC-Abwehrer Deniz Bürü. Scherr legte den Ball clever vorbei und wurde dann regelwidrig von Bürü im Strafraum festgehalten. Den unstrittigen Elfmeter verwandelte der Moselaner Amir Rastelica zum 0:1 mit einem Flachschuss, den FC-Torwart Matthias Tigges beinahe noch gehalten hätte (70.). Die Einheimischen drängten danach vehement auf den Ausgleich, aber Untermosel hätte in der Nachspielzeit auch das 0:2 erzielen können, spielte aber einen Überzahlangriff nicht ordentlich zu Ende. Der FC drängte auch danach noch weiter und so erzielte Niemczyk in der 94. Minute noch das 1:1.

Fahning lobt verbesserte Abwehrleistung des FCEK II

Die Übungsleiter beider Mannschaften bewerteten die Partie ähnlich und hatten jeweils ein „gerechtes Unentschieden“ gesehen. FCEK-Trainer Christoph Fahning freute die Defensivleistung seiner Elf: „Wir haben heute gegen eine sehr gute Mannschaft gespielt. Die ersten 20 Minuten haben wir gebraucht, um richtig reinzukommen. Es war ein intensives Spiel mit relativ wenigen Chancen. Wir hatten die Stabilität in der Abwehr thematisiert und unsere Abwehrleistung war dann heute auch sehr gut. Vorne waren wir teilweise zu unsauber, aber wir haben bis zum Ende eine starke Mentalität bewiesen.“ Untermosels Coach Tobias Wirtz war trotz des späten Gegentreffers nicht unzufrieden und analysierte sachlich: „Wenn man das große Ganze betrachtet, nehmen wir den Punkt hier gerne mit. Es war ein echt schwieriges Spiel und hier in Emmelshausen hängen die Trauben einfach sehr hoch. Wir waren lange auf der Siegerstraße und der Ausgleich so kurz vor Schluss fühlt sich natürlich noch blöd an, aber ab Dienstag bereiten wir uns auf das Topspiel gegen den Zweiten Oberzissen vor.“

FC Emmelshausen-Karbach II – SV Untermosel Kobern-Gondorf 1:1 (0:0)

Emmelshausen-Karbach II: Tigges – Anzim Adjibabi (74. Jannke), Boos, Bürü, O. Inal, Alhaj (62. Kunz), Ahlert, Gasper (82. Radic), Niemczyk, Suliq (58. Weber), Engels (86. Wunderlich).

Untermosel Kobern-Gondorf: P. Dötsch – Herold, Schneider, Richard, C. Dötsch, Brunner (46. S. Dötsch), Perscheid (85. J. Dötsch), Rastelica, Alijaj, Höfer (46. Scherr), S. Ramaj.

Tore: 0:1 Rastelica (70., Foulelfmeter), 1:1 Niemczyk (90.+4).

Schiedsrichter: Ronny Jäckel (Mayen-Hausen).

Zuschauer: 132.