Rotsperren auf beiden Seiten Tabellenführer Mayen ist gegen Mülheim-Reserve Favorit Jan Müller 20.03.2026, 14:05 Uhr

i Der Tabellenführer TuS Mayen zeigt sich derzeit in herausragender Form. Allerdings fehlt Marlon Leidenbach (Zweiter von links) gegen die SG aufgrund einer Rotsperre. Im Spiel gegen den TuS Ahbach setzte er zum Kopfstoß an. Jörg Niebergall

Die Reserve der SG 2000 Mülheim plagen vor dem Spiel gegen Tabellenführer Mayen Personalsorgen. Auch aufgrund der herausragenden Form der Gastgeber wäre alles andere als eine Niederlage eine Überraschung.

Kann die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich am Samstag (15.30 Uhr) dem Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga Mitte erneut ein Bein stellen? Oder führt der TuS Mayen seine beeindruckende Serie vor eigenem Publikum fort? Auf dem Kunstrasen im Mayener Nettetal sind die Rollen eigentlich klar verteilt und doch dürfte der favorisierte TuS gewarnt sein, denn im Hinspiel kam der TuS in Mülheim-Kärlich nicht über 1:1 hinaus.







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