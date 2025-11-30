Verletzung beim 4:1 des SVO Sylla prallt gegen Pfosten und muss ins Krankenhaus Jan Müller 30.11.2025, 19:47 Uhr

i In dieser Szene hat Oberwinters Damir Murselovic gegen Oberzissens Nils Schöning (hinten) die besseren Karten, das Bezirksligaspiel gewann aber der SVO klar mit 4:1. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Der 4:1-Sieg des SV Oberzissen in der Fußball-Bezirksliga Mitte gegen TuS Oberwinter rückt durch das dramatische Spielgeschehen in den Hintergrund. Ein schwer verletzter Spieler sorgt für eine 45-minütige Unterbrechung.

Der deutliche Sieg der Heimmannschaft ist von einer schweren Verletzung eines Gästespielers überschattet worden: Der 4:1 (3:0)-Erfolg des SV Oberzissen im Derby der Fußball-Bezirksliga Mitte gegen den TuS Oberwinter geriet aufgrund der Schulterverletzung von TuS-Akteur Djibril Sylla fast schon in den Hintergrund.







