Verletzung beim 4:1 des SVO
Sylla prallt gegen Pfosten und muss ins Krankenhaus
In dieser Szene hat Oberwinters Damir Murselovic gegen Oberzissens Nils Schöning (hinten) die besseren Karten, das Bezirksligaspiel gewann aber der SVO klar mit 4:1.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Der 4:1-Sieg des SV Oberzissen in der Fußball-Bezirksliga Mitte gegen TuS Oberwinter rückt durch das dramatische Spielgeschehen in den Hintergrund. Ein schwer verletzter Spieler sorgt für eine 45-minütige Unterbrechung.

Der deutliche Sieg der Heimmannschaft ist von einer schweren Verletzung eines Gästespielers überschattet worden: Der 4:1 (3:0)-Erfolg des SV Oberzissen im Derby der Fußball-Bezirksliga Mitte gegen den TuS Oberwinter geriet aufgrund der Schulterverletzung von TuS-Akteur Djibril Sylla fast schon in den Hintergrund.

