Weiter geht es für den SV Untermosel am dritten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte gegen die Rheinlandliga-Reserve der SG Mülheim-Kärlich. Im eigenen Stadion soll nach einer überzeugenden Vorstellung in der Vorwoche der erste Heimsieg her. Das Spiel steigt am Sonntag ab 15 Uhr.

Beim Aufsteiger in Urbar (5:1) präsentierte sich der SVU zuletzt in Torlaune. Während im ersten Saisonspiel zu Hause gegen den TuS Ahbach noch die Durchschlagskraft fehlte, fand die Mannschaft von Tobias Witz und Stefan Ostkamp eine Woche später zum gewohnt starken Offensivfußball aus der Vorsaison zurück.

„Gegen Mülheim-Kärlich weiß man nie, was personell auf einen zukommt. Sicher ist aber, dass sie eine junge, technisch gute und sehr laufstarke Truppe haben. Darauf stellen wir uns ein.“

Tobias Wirtz, Trainer des SV Untermosel

Nun geht es gegen die „Wundertüte“ aus Mülheim-Kärlich, die insbesondere dank Rheinlandliga-Akteur Hendrik Hillen, der dreimal traf, am vergangenen Spieltag einen Überraschungscoup gegen Anadolu Koblenz (3:2) landete.

Den klaren Sieg in Urbar möchte der Übungsleiter ebenso wenig wie die enttäuschende Niederlage zum Auftakt überbewerten. „Im ersten Spiel war keinesfalls alles schlecht, und letzte Woche sind wir auf einen Gegner getroffen, der sich noch finden muss. Wir bleiben bei uns, wollen Kleinigkeiten verbessern und die nächsten drei Punkte holen“, erklärt Wirtz.

Konkret geht es Wirtz gegen die junge Mülheimer Mannschaft neben einem schnellen Kombinationsspiel um die Hoheit in den Zweikämpfen. „Körperliche Präsenz ist ein wichtiges Thema am Sonntag. Zudem müssen wir schnell hinter die gegnerische Kette kommen und erneut über die Außen gefährlich werden. Bekommen wir eine ähnliche Durchschlagskraft wie in der Vorwoche auf den Platz, dann sind wir auf einem guten Weg.“

Heimsieg gibt Mülheimer Reserve viel Selbstvertrauen

Nach dem 3:2-Heimsieg über Anadolu kann die SG 2000 Mülheim-Kärlich II die Partie in Kobern-Gondorf derweil entspannt angehen. Denn in der vergangenen Saison hatte die SG-Reserve einen Horrorstart hingelegt und die drei Punkte, die die SG diesmal jetzt schon hat, erst nach dem elften Spieltag auf dem Konto gehabt.

„Der Sieg gegen Anadolu hat gut getan, zumal wir da einen 0:2-Rückstand drehen konnten und solche Erfolge gerade bei einer jungen Mannschaft, wie wir sie haben, für viel Selbstvertrauen sorgt“, sagt Mülheims Trainer Ahmed Akbulut. Auf den Matchwinner des 3:2-Sieges, Hendrik Hillen, wird Akbulut am Sonntag verzichten müssen, da dieser wohl wieder im Kader der ersten Mannschaft eingeplant ist. Ob und wer vom Rheinlandligakader unterstützt, ist vollkommen offen. „Wir werden da schon von Nenad Lazarevic adäquates Personal erhalten. Der SVU ist aber auch ein anderer Gegner, als es Anadalu war. Sie haben eine ebenso junge Mannschaft und vor allem im Offensivbereich viel Tempo und Qualität. Wir dürfen ihnen keine Räume geben, wenn wir dort wieder zu Punkten kommen wollen“, erklärt Akbulut.