Untermosel gewinnt 2:1 SVU schlägt in der siebten Minute der Nachspielzeit zu Daniel Fischer 22.03.2026, 19:38 Uhr

i Dem Blick auf die Uhr folgen bange Minuten, ehe Tobias Wirtz, der Trainer des SV Untermosel, und seine Mannschaft dank eines Treffers in der siebten Minute der Nachspielzeit einen 2:1-Sieg gegen den FC Emmelshausen-Karbach II bejubeln durften. Jörg Niebergall

Dramatik pur in der Fußball-Bezirksliga Mitte: Der SV Untermosel siegt in Unterzahl gegen den FC Emmelshausen-Karbach II mit 2:1. Ein Last-Minute-Tor und eine Rote Karte sorgten für ein packendes Spielende.

Das Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga Mitte hielt vieles von dem, was es im Vorfeld versprochen hatte. Spielerisch zwar nicht immer auf höchstem Niveau, lohnte sich der Eintritt der 220 Zuschauer alleine schon für eine hochdramatische Nachspielzeit, in der die Gastgeber in Unterzahl den viel umjubelten 2:1 (0:1)-Siegtreffer erzielten und somit gleichauf mit dem TuS Mayen im Kampf um den Titel bleiben.







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