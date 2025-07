Eine sensationelle Premierensaison in der Bezirksliga liegt hinter dem SV Untermosel. Als Aufsteiger mischte der SVU von Beginn an die neue Liga auf, schlug reihenweise Spitzenteams der vergangenen Jahre und beendete die Saison letztendlich auf einem starken dritten Platz. Die Erwartungshaltung dürfte auch mit Blick auf die junge, noch entwicklungsfähige Mannshaft dementsprechend vor der neuen Saison ausgesprochen hoch sein. Das eingespielte Trainerduo um Stefan Ostkamp und Tobias Wirtz drückt vor dem Saisonstart bewusst etwas auf die Euphoriebremse.

„Wir müssen uns alles wieder erarbeiten.“

SVU-Trainer Tobias Wirtz

„Wir lassen die Kirche im Dorf und wissen noch genau, wo wir herkommen. Das erste Jahr in einer neuen Liga mit dem Schwung aus dem Aufstieg ist im Normalfall immer etwas einfacher. Wir müssen uns alles wieder erarbeiten. Ein enorm wichtiger Teil spielt dabei die Vorbereitung", erklärt Wirtz. Anlass für hohe Erwartungen, vielleicht sogar etwas Euphorie gibt es an der Mosel aber dennoch genug. Auf der einen Seite ist der Kader, ausgenommen Christopher Otto (TV Winningen) und Yorick Le Marec (Karriereende), die beide häufig von der Bank aus kamen, zusammengeblieben.

Louis Männchen kommt mit 18 Toren als Empfehlung

Auf der anderen Seite ist dem SVU ein echter Transfercoup gelungen. Mit Louis Männchen (SSV Boppard) konnte einer der begehrtesten Spieler der Bezirksliga verpflichtet werden. Der 21-jährige Offensivakteur, der im Mittelfeld und in der Spitze eingesetzt werden kann, erzielte in der abgelaufenen Spielzeit 18 Tore. Des Weiteren hat sich in Person von Marvin Richard (A-Jugend Rot-Weiss Koblenz) ein weiterer talentierter Spieler angeschlossen. „Das sind beides junge Kerle mit viel Potenzial. Beide werden uns direkt verstärken und haben zudem noch viel Raum für Entwicklung", sagt Wirtz.

Großteil des Kaders ist jünger als 25 Jahre

Ohnehin steht bei Übungsleiter Wirtz das Wort „Entwicklung" an oberster Stelle. Neben den Neuzugängen ist ein Großteil des Kaders noch unter 25 Jahre. Entsprechend sieht Wirtz gemeinsam mit Ostkamp weniger die Aufgabe darin, das Team in der Tabelle noch weiter noch oben zu führen, als vielmehr die Spieler besser zu machen. „Ich bin kein Fan davon einen Tabellenplatz als Ziel auszurufen. Es gehört Spielglück dazu. Es gehören Verletzungen dazu und viele nicht beeinflussbare Faktoren. Wir haben einen breiten Kader und auch eine gute Qualität. Diese wollen wir noch weiter voranbringen", so Wirtz.

Liga-Auftakt gegen den TuS Ahbach

Die Liga, in der es zum Auftakt zu Hause gegen den TuS Ahbach (10. August) geht, sieht Wirtz etwas stärker als in der Vorsaison. „Die Bezirksliga hat sich in den letzten Jahren gerne mal in zwei oder eher drei Gruppen geteilt. Ich gehe davon aus, dass in dieser Saison alles etwas näher zusammenrückt. Im Durchschnitt ist die Liga definitiv besser und wir dürfen uns auf eine sehr spannende Saison freuen", schätzt Wirtz.

SV Untermosel Kobern

Zugänge: Marvin Richard (A-Jugend FC Rot-Weiss Koblenz), Louis Männchen (SSV Boppard).

Abgänge: Christopher Otto, Sebastian Jung (beide TV Winningen), Philipp Schäfer, Yorick de Le Marec (beide Ziel unbekannt).

Kader, Tor: Peter Dötsch, Christoph Zelter.

Abwehr: Dominik Herold, Luca Brücken, Stefan Ramaj, Tom Perscheid, Florian Jonach, Jonathan Dötsch, Philipp Naunheim, Noah Castenholz.

Mittelfeld: Carsten Dötsch, Jannis Schneider, Marvin Richard, Jonas Dupont, Philipp Brunner, Louis Männchen, Philipp Schweikert, David Höfer, Luca Scherr, Steffen Dötsch.

Angriff: Thomas Kaluza, Besnik Alijaj, Amir Rastelica, Florian Ramaj, Luca Karsten, René Neisius.

Trainer: Tobias Wirtz, Stefan Ostkamp.

Saisonziel: Weiterentwicklung der Mannschaft.

Favoriten: Metternich, Weitersburg, Mayen, Argenthal.