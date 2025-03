SVO will Lauf fortsetzen, TuS hat Personalsorgen

Der SV Oberzissen empfängt am Sonntagnachmittag (15 Uhr) den TuS Mayen zum Rhein/Ahr-Duell in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Gleichzeitig ist die Partie ein Aufeinandertreffen zweier Tabellennachbarn, da sowohl der SVO als auch der Gast aus Mayen mit Platz neun und acht derzeit im gesicherten Mittelfeld des Ligaklassements rangieren.

Das Hinspiel war eine deutliche Angelegenheit. Der TuS sicherte sich am sechsten Spieltag durch einen souveränen 3:0-Erfolg den ersten Sieg und beendete damit seinen Horrorstart in die Spielzeit 2024/25. „Da waren wir tatsächlich chancenlos, das wollen wir am Sonntag besser machen“, meint Oberzissens Trainer Eike Mund und fügt hinzu: „Wir sind gut aus der Winterpause gestartet und wollen diesen Lauf auch gegen eine gute Mayener Mannschaft fortführen. Es gibt keinen Grund, sich zu verstecken.“

Kader der Mund-Elf ist prall gefüllt

Für Mund ist die Begegnung zudem eine besondere, da er selbst als Spieler und Trainer viele Jahre beim Gegner verbracht hat. Auf Seiten der Gäste hofft Trainer Marc Steil derweil, dass seine Mannschaft endlich wieder mehr Effektivität vor dem gegnerischen Tor zeigt. In den Heimspielen gegen die SG Argenthal und besonders am vergangenen Wochenende gegen den TuS Oberwinter kostete die mangelnde Chancenverwertung insgesamt vier Punkte. „Die Spieler müssen wirklich den unbedingten Willen entwickeln, den Ball über die Linie drücken zu wollen. Wir spielen gut und erarbeiten uns Woche für Woche eine ganze Reihe an guten Möglichkeiten, nutzen davon aber viel zu selten welche“, erklärt Steil.

Die kommende Auswärtsaufgabe schätzt Steil aus zweierlei Gründen als hohe Hürde ein: „Zum einen ist Oberzissen gut aus der Winterpause gestartet und generell ein unangenehmer Gegner. Hinzu kommt aber noch, dass unser Kader etwas dünner sein wird.“ So fehlen am Sonntag Kaan Öztürk und Ridvan Akburak jeweils mit Sperren nach gelb-roten Karten sowie Tom Johann berufsbedingt. Beim SVO kann Mund hingegen auf einen prallgefüllten Kader zurückgreifen.