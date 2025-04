In der Bezirksliga läuft’s in dieser Saison für den SV Oberzissen hervorragend. Der Klassenverbleib ist schon fast sicher, und bis auf wenige Ausnahmen bleibt der Kader auch in Zukunft zusammen.

Der SV Oberzissen eröffnet am Freitagabend mit einem Heimspiel den 23. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte. Ab 19.30 Uhr empfängt das Team von Trainer Eike Mund den Tabellenzwölften SSV Boppard.

Bei einem Sieg würde Oberzissen zumindest bis Sonntag an der SG Argenthal vorbei auf Platz sieben klettern und hätte sich schon sieben Spieltage vor Saisonende der letzten Restzweifel am Klassenverbleib entledigt. So hätte Oberzissen, wenn die Ahrweiler Reserve gegen Oberwinter verliert, schon 15 Punkte Vorsprung auf die Gefahrenzone.

SV Oberzissen hat gute Erinnerungen ans Hinspiel

„Ich denke auch, dass wir den Klassenerhalt dann hundertprozentig sicher haben. Da es ein Heimspiel ist und wir in 2025 noch ungeschlagen sind, gehen wir auch optimistisch in diese Partie“, sagt Mund. Was ebenfalls für den SVO und gegen die Gäste vom Rhein spricht, ist das Hinspielergebnis. In Boppard schenkte Oberzissen dem SSV Ende September, nach torloser erster Hälfte, in den zweiten 45 Minuten gleich ein halbes Dutzend ein. Gegen einen ähnlichen Spielverlauf hätte Mund sicherlich nichts einzuwenden. „Wir wissen, dass der Gegner mit Gabriel Petrovici, Louis Männchen und einigen anderen Spielern über Qualität verfügt. Wir sind aber inzwischen so selbstbewusst und so gefestigt, dass wir diese Hürde nehmen werden.“

Fehlen werden dem SVO aller Voraussicht nach Nils Schöning und Julien Müller, ansonsten kann Mund aus dem Vollen schöpfen. Da die zukünftige Ligazugehörigkeit bereits einige Wochen vor Saisonende geklärt scheint, schreiten auch die Personalplanungen für die Spielzeit 2025/26 voran. Bis auf Tim Esten, der den SVO in Richtung SG 99 Andernach verlassen wird, haben beinahe alle anderen Spieler ihre Zusage gegeben. „Ein bis zwei Akteure stehen noch aus, ich bin aber guter Dinge, dass wir das hinbekommen“, lässt Mund durchblicken.