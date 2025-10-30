Oberzissen beim TuS Ahbach SVO ist selbstbewusst fürs Ende der Auswärts-Misere Jan Müller 30.10.2025, 12:32 Uhr

i So schön jubeln wie gegen Metternich wollen die Oberzissener Fußballer (hinten Jannik Schneider, der Satbir Singh umarmt) auch beim TuS Ahbach. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Auswärts lief es in der letzten Zeit nicht so gut für den SV Oberzissen. Das soll sich nun in der Partie beim TuS Ahbach ändern.

Der SV Oberzissen betritt an diesem Wochenende in der Fußball-Bezirksliga Mitte absolutes Neuland. Am Samstagabend gastiert der Tabellenfünfte ab 19.45 Uhr an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen in Üxheim in der tiefen Eifel beim dort beheimateten TuS Ahbach, der im Zuge der alljährlichen Neueinteilung der Bezirksligen aus der West-Staffel in die Mitte gerutscht ist.







Artikel teilen

Artikel teilen