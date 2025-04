Der TuS Mayen hat im Auswärtsspiel der Fußball-Bezirksliga Mitte beim SV Weitersburg eine starke Vorstellung abgeliefert und mit 2:1 (0:0) gewonnen. Weitersburg bleibt dennoch Dritter, aber in der Rückrundentabelle haben die Eifeler die ebenfalls bislang so starken Weitersburger überholt und sind dort jetzt an erster Stelle.

Für den bisherigen Rückrundenprimus Weitersburg endete damit der in den vergangenen Wochen anhaltende Höhenflug nach vier siegreichen Spielen in Folge. Zum Ende der englischen Woche empfangen die Mayener nun am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich im heimischen Nettetal, die Viktoria zieht es dagegen am Sonntag (14.45 Uhr) in den Hunsrück zur SG Argenthal/Liebshausen/Mörschbach.

SVW-Keeper Felix Lehmann verhindert frühen Rückstand

In der Partie auf dem Weitersburger Kunstrasen gab es kein vorsichtiges Abtasten, sondern gleich Torraumszenen auf beiden Seiten. Den Auftakt machte der Gast aus Mayen, der durch Leon Kohlhaas und Josip Bilac in den ersten zehn Minuten zu zwei guten Abschlüssen kam. Beide Male verhinderte Weitersburgs Felix Lehmann mit guten Paraden einen frühen Rückstand.

Ab der 20. Minute verbuchten die Hausherren ihre größten Gelegenheiten durch Marcel Christ, der knapp daneben zielte (22.) und Oleg Denysiuk, dem in aussichtsreicher Position der Ball zu weit wegsprang (25.). Die vielleicht größte Chance der ersten Hälfte vergab auf der anderen Seite nur wenige Augenblicke später Walid Hanioui, dessen Versuch eines Hebers in den Armen von Lehmann landete. So ging es mit einem insgesamt gerechten Remis in die Pause.

Mayener Doppelschlag durch Gilles und Hanioui

Nach der Halbzeit ebnete ein Doppelschlag Mayen den Weg zum Dreier. Den Auftakt machte in der 49. Minute ein Eckball von Fabian Müllen, der an den zweiten Pfosten und vor die Füße von Tim Oliver Gilles verlängert wurde. Gilles hatte freistehend keine Probleme, die Führung zu besorgen. Keine 60 Sekunden später dribbelte sich Hanioui per feinem Solo in den Strafraum und ließ im Anschluss einen humorlosen Schuss mit der Pike in den Torwinkel zum 2:0 folgen.

Da Weitersburg in der verbleibenden halben Stunde offensiv nicht zwingend genug agierte, gelang der Elf von Trainer David Koca nur noch der Anschlusstreffer per Foulelfmeter durch Adrian Knop in der 90. Minute. Zu allem Überfluss ließ sich Phileas Küstermann in der dritten Minute der Nachspielzeit noch zu einem Schubser gegen Josip Bilac hinreißen, dafür sah Küstermann die Rote Karte.

„Nach vier Siegen in Folge muss ich meiner Mannschaft eine etwas schlechtere Leistung auch mal zugestehen. Wenn wir bei der SG Argenthal wieder in die Erfolgsspur finden wollen, müssen wir wieder einen größeren Willen zeigen und unsere Leistung ganz einfach steigern“, gab Koca zu Protokoll. TuS-Coach Marc Steil freute sich: „Der Sieg ist hochverdient und war nun der zweite knappe Dreier in Folge. Solche Partien haben wir in der bisherigen Saison noch Unentschieden gespielt. Mit Mülheim II erwartet uns am Samstag ein unangenehmer Gegner, der im Kampf um den Klassenerhalt zuletzt einiges an Boden gutmachen konnte.“

SV Weitersburg – TuS Mayen 1:2 (0:0)

SV Weitersburg: Lehmann – Jösch (46. O. Köhler), Berg, Küstermann, Christ, Knop, Lauer (74. Lauer), Rudenko (59. Shkreta), Görtz (46. Schmidt), Denysiuk (90+5. Lebert), S. Köhler.

TuS Mayen: Wielpütz – Schneider, Gilles, Krechel, Kohlhaas (80. Demiraj), Müllen (87. Flies), Hanioui (80. Müller), Bilac, Johann (78. Feiler), Akburak, Amedov (69. Dido).

Schiedsrichter: Yannic Urban (Holzhausen).

Zuschauer: 60.

Tore: 0:1 Tim Oliver Gilles (49.), 0:2 Walid Hanioui (50.), 1:2 Adrian Knop (90. Foulelfmeter).