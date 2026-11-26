Fußball-Bezirksliga: Seit fünf Spielen ungeschlagen reist der SV Weitersburg zum heimstarken FC Emmelshausen-Karbach II. Danach heißt es nachsitzen: Das im Nebel abgebrochene Spiel gegen Liebshausen folgt am 2. Dezember.
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Während für den Großteil der Fußball-Bezirksligisten das Fußball-Jahr 2026 an diesem Wochenende bereits endet, muss der SV Weitersburg nachsitzen. Zunächst aber steht das Auswärtsspiel beim FC Emmelshausen-Karbach II am Sonntag (15 Uhr) an.
Weitersburg muss noch nachsitzen
Am vergangenen Sonntag ließ das nach knapp 20 Minuten beim Stand von 0:0 wegen Nebels erst unter- und dann abgebrochene Heimspiel gegen Liebshausen nur bedingt ...