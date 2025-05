Der SV Weitersburg hat das Kirmeswochenende mit dem zehnten Heimsieg der Saison eingeläutet. Im Duell mit dem SV Oberzissen behielten die Hausherren mit 4:3 (3:3) die Oberhand und haben damit auch Gewissheit, dass der Klub die beste Spielzeit der jüngeren Vereinsgeschichte unter den Top fünf der Bezirksliga Mitte abschließen wird. Beim SV Oberzissen zollte Trainer Eike Mund seiner Mannschaft trotz der Niederlage den größten Respekt, da die Personalsituation sich inzwischen so weit zugespitzt hat, dass Mund selbst die letzte Viertelstunde der Partie auf dem Platz mitwirken musste.

Den deutlichen besseren Start in die Begegnung erwischte die Viktoria aus Weitersburg, denn nach rund 20 Minuten führte das Team von Trainer David Koca nach einem Doppelschlag von Oscar Mers per Kopf nach einem Eckball (19.) sowie nach Volleyabnahme von Adrian Knop (21.) komfortabel mit 2:0. SVO-Coach Mund ahnte da schon schlimmes und sagte: „Ich hatte schon bedenken, dass wir im weiteren Verlauf unter die Räder kommen könnten, allerdings hat meine Mannschaft dann eine sensationelle Reaktion gezeigt.“

Oberzissens Tim Esten setzt sich wieder an die Torjäger-Spitze

Tim Esten nach einem langen Ball (28.) und Nils Schöning, der eine Freistoßflanke von Satbir Singh am zweiten Pfosten über die Linie drücke (31.), brachten das 2:2 und die Gäste zurück ins Spiel. Keine fünf Minuten später lag Weitersburg aber wieder in Front: Scarly Köhler verlängerte eine Freistoßflanke über SVO-Schlussmann Felix Hürter hinweg (36.). Den Schlusspunkt einer unterhaltsamen ersten Hälfte setzten aber erneut die Gäste. Oder besser gesagt der beste Torjäger der Bezirksliga Mitte, Tim Esten. Durch seinen zweiten Treffer in der zweiten Minute der Nachspielzeit erhöhte Esten nicht nur sein eigenes Konto auf 23 Tore, sondern schob sich dadurch auch an Rübenachs Jason Weber vorbei auf den ligaweiten Spitzenplatz.

Nach dem Seitenwechsel ging es weniger turbulent zu, wenngleich beide Mannschaften den Sieg wollten. Der 4:3-Siegtreffer fiel bereits nach 65 Minuten durch Adrian Knop und zum fünften Mal nach einer Standardsituation. Ein erneuter Ausgleich wollte den Gästen aus dem Brohltal nicht mehr gelingen, sodass die Viktoria mit drei Punkten im Gepäck das Kirmeswochenende gebührend eröffnen konnte.

Weitersburg feiert Erreichen der 50-Punkte-Marke auf der Kirmes

Das Team um Coach Koca hat durch den zehnten Heimerfolg die 50-Punkte-Marke geknackt und somit schon jetzt einen vereinsinternen Rekord gebrochen. „Das haben wir auf der Kirmes auch ordentlich gefeiert. Generell geht der Sieg in Ordnung, denn spielerisch war das eine der besten Leistungen der vergangenen Wochen“, fasste Koca zusammen. SVO-Coach Mund meinte derweil: „Wir sind personell wirklich auf der letzten Rille unterwegs gewesen, haben es dafür aber sehr gut gemacht. Es wäre schön gewesen, wenn wir uns mit einem Punkt hätten belohnen können, letztlich fällt die Niederlage aber nicht schwer ins Gewicht.“

SV Weitersburg – SV Oberzissen 4:3 (3:3)

SV Weitersburg: Lehmann – Berg, O. Köhler (61. Rudenko), Küstermann (81. Görtz), Mers, Christ, Knop (89. Heymann), Schmidt, Noß (61. Werner), S. Köhler, Kreil (70. Lebert).

SV Oberzissen: Hürter – Welter, Dahm, Schöning, Esten, Madanoglu, Kather (46. Klaes), L. Baltes (84. Seiwert), To. Arenz, Singh, Ti. Baltes (75. Mund).

Schiedsrichter: Sebastian Fiege (Karbach).

Zuschauer: 124.

Tore: 1:0 Oscar Mers (19.), 2:0 Adrian Knop (21.), 2:1 Tim Esten (28.), 2:2 Nils Schöning (31.), 3:2 Scarly Köhler (36.), 3:3 Esten (45+2.), 4:3 Knop (65.).