3:3 bei der SG Mörschbach SV Untermosel kommt noch ganz spät zum Ausgleich Joachim Jörg 03.05.2026, 19:53 Uhr

i Untermosels Torwart René Neisius und Mörschbachs Leo Wilhelm rennen sich über den Haufen: Die Partie im Argenthaler Waldstadion endete 3:3. B&P Schmitt

Mayen 2:2 gegen Anadolu und Untermosel 3:3 bei Mörschbach: Tabellenführer Untermosel hat am kommenden Sonntag den ersten Matchball zur Meisterschaft gegen den Zweiten Mayen.

Noch keine Meisterleistung im Argenthaler Waldstadion: Der Klassenprimus der Fußball-Bezirksliga Mitte, der SV Untermosel Kobern-Gondorf, spielte gegen die SG Mörschbach/Liebshausen/Argenthal vor der Kulisse von 200 Zuschauern bei windigem Wetter im Hunsrück kurios 3:3 (1:2)-Unentschieden und konnte den neuerlichen Fauxpas des TuS Mayen tags zuvor (2:2 gegen den SV Anadolu Spor Koblenz) nicht nutzen.







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