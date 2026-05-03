Mayen 2:2 gegen Anadolu und Untermosel 3:3 bei Mörschbach: Tabellenführer Untermosel hat am kommenden Sonntag den ersten Matchball zur Meisterschaft gegen den Zweiten Mayen.
Lesezeit 2 Minuten
Noch keine Meisterleistung im Argenthaler Waldstadion: Der Klassenprimus der Fußball-Bezirksliga Mitte, der SV Untermosel Kobern-Gondorf, spielte gegen die SG Mörschbach/Liebshausen/Argenthal vor der Kulisse von 200 Zuschauern bei windigem Wetter im Hunsrück kurios 3:3 (1:2)-Unentschieden und konnte den neuerlichen Fauxpas des TuS Mayen tags zuvor (2:2 gegen den SV Anadolu Spor Koblenz) nicht nutzen.