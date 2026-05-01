SVU gastiert im Hunsrück SV Untermosel kann sich einen Matchball erarbeiten Daniel Fischer 01.05.2026, 14:09 Uhr

i Für die Fußballer des SV Untermosel geht es zum schweren Auswärtsspiel nach Argenthal. Jörg Niebergall

In der Fußball-Bezirksliga Mitte könnte der SV Untermosel mit einem Sieg gegen SG Mörschbach dem Titel einen Schritt näherkommen. Doch die Gastgeber können befreit aufspielen.

Für den Tabellenführer SV Untermosel geht es am 27. und somit viertletzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte in den Hunsrück. Bei der SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen kann sich der SVU am Sonntag (Anpfiff um 14.45 Uhr auf dem Rasenplatz in Argenthal) mit einem Sieg einen Matchball auf die Meisterschaft erspielen.







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