In der Fußball-Bezirksliga Mitte könnte der SV Untermosel mit einem Sieg gegen SG Mörschbach dem Titel einen Schritt näherkommen. Doch die Gastgeber können befreit aufspielen.
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Für den Tabellenführer SV Untermosel geht es am 27. und somit viertletzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte in den Hunsrück. Bei der SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen kann sich der SVU am Sonntag (Anpfiff um 14.45 Uhr auf dem Rasenplatz in Argenthal) mit einem Sieg einen Matchball auf die Meisterschaft erspielen.