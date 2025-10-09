Geht der wahnsinnig gute Lauf des SV Untermosel am Freitag weiter? Zu Gast auf dem Kobern-Gondorfer Kunstrasen ist Aufsteiger SG Westum/Löhndorf.
Unter Flutlicht empfängt der SV Untermosel am Freitagabend (19.30 Uhr) zum Auftakt des zehnten Spieltages der Fußball-Bezirksliga Mitte Aufsteiger SG Westum/Löhndorf. Mit einem weiteren Sieg würden die äußerst formstarken Moselaner für mindestens zwei Nächte die Tabellenspitze erklimmen und Spitzenreiter TuS Mayen, der am Sonntag beim SV Oberzissen ran muss, unter Druck setzen.