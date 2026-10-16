Heimspiel gegen Liebshausen SV Binningen kann mit Heimsieg Abstiegszone verlassen Michael Bongard 16.10.2026, 15:18 Uhr

i Jubelt der SV Binningen auch Sonntag? Im Heimspiel gegen die SG Liebshausen peilt der Aufsteiger den dritten Sieg in Serie an. Jörg Niebergall

Der SV Binningen hat eine Serie „angefangen“ – und will die gegen die SG Liebshausen am Sonntag fortsetzen. Mit einem Heimsieg würden die Eifeler die Hunsrücker in der Bezirksliga Mitte überholen.

Der SV Binningen ist in der Fußball-Bezirksliga Mitte nach dem 2:1 gegen Mülheim-Kärlich II und dem 2:1 vor einer Woche in Mendig angekommen. Mit einem Heimsieg am Sonntag (14.30 Uhr) gegen die SG Liebshausen/Argenthal/Mörschbach würde der Aufsteiger am elften Spieltag zum ersten Mal in dieser Saison die Abstiegszone verlassen – und die Gäste aus dem Hunsrück in die selbige schicken.







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