Heimspiel gegen Liebshausen
SV Binningen kann mit Heimsieg Abstiegszone verlassen
Jubelt der SV Binningen auch Sonntag? Im Heimspiel gegen die SG Liebshausen peilt der Aufsteiger den dritten Sieg in Serie an.
Jubelt der SV Binningen auch Sonntag? Im Heimspiel gegen die SG Liebshausen peilt der Aufsteiger den dritten Sieg in Serie an.
Jörg Niebergall

Der SV Binningen hat eine Serie „angefangen“ – und will die gegen die SG Liebshausen am Sonntag fortsetzen. Mit einem Heimsieg würden die Eifeler die Hunsrücker in der Bezirksliga Mitte überholen.

Lesezeit 3 Minuten
Der SV Binningen ist in der Fußball-Bezirksliga Mitte nach dem 2:1 gegen Mülheim-Kärlich II und dem 2:1 vor einer Woche in Mendig angekommen. Mit einem Heimsieg am Sonntag (14.30 Uhr) gegen die SG Liebshausen/Argenthal/Mörschbach würde der Aufsteiger am elften Spieltag zum ersten Mal in dieser Saison die Abstiegszone verlassen – und die Gäste aus dem Hunsrück in die selbige schicken.
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