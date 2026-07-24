Torfestival im Testspiel SV Binningen gewinnt 6:4 beim SV Strimmig Michael Bongard 24.07.2026, 10:42 Uhr

i Binningens Neuzugang Arlind Schmitt (kam von der Spvgg Cochem) traf doppelt beim 6:4-Testspielsieg beim SV Strimmig. Sascha Berkele

3:0 vorne, 3:4 hinten und am Ende 6:4 gewonnen – das Testspiel des SV Binningen beim SV Strimmig hatte einen kuriosen Spielverlauf.

Zehn Tore in Mittelstrimmig: Der SV Binningen, Aufsteiger in die Fußball-Bezirksliga Mitte, hat das Testspiel beim A-Klasse-Aufsteiger SV Strimmig nach einem kuriosen Spielverlauf mit 6:4 (2:0) gewonnen.Als SVB-Neuzugang Arlind Schmitt direkt nach der Pause zum 3:0 erhöhte (Lucas Etzkorn und Markus Thönnes hatten die 2:0-Halbzeitführung erzielt), schien es eine klare Sache zu werden.







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