3:0 vorne, 3:4 hinten und am Ende 6:4 gewonnen – das Testspiel des SV Binningen beim SV Strimmig hatte einen kuriosen Spielverlauf.
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Zehn Tore in Mittelstrimmig: Der SV Binningen, Aufsteiger in die Fußball-Bezirksliga Mitte, hat das Testspiel beim A-Klasse-Aufsteiger SV Strimmig nach einem kuriosen Spielverlauf mit 6:4 (2:0) gewonnen.Als SVB-Neuzugang Arlind Schmitt direkt nach der Pause zum 3:0 erhöhte (Lucas Etzkorn und Markus Thönnes hatten die 2:0-Halbzeitführung erzielt), schien es eine klare Sache zu werden.