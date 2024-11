26. Derby in der Bezirksliga Stürzt Argenthal den TuS Rheinböllen voll in die Krise? 21.11.2024, 14:38 Uhr

i Zum 26. Mal steht am Samstag (17 Uhr) das Bezirkliga-Derby zwischen dem TuS Rheinböllen (in Weiß) und der SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen an. Das Hinspiel am ersten Spieltag gewannen die Argenthaler vor 330 Zuschauern in ihrem Waldstadion mit 3:0. B&P Schmitt

Zum 26. Mal seit dem 26. September 2010 kommt es am Samstag in der Bezirksliga Mitte zum Derby TuS Rheinböllen gegen SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen. Die Bilanz bisher: 7 Rheinböllener Siege, 9 Argenthaler Erfolge und 9 Unentschieden.

Rheinböllen/Argenthal. Die vergangenen fünf Derbys in der Fußball-Bezirksliga Mitte hat die SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen allesamt gegen den TuS Rheinböllen gewonnen. Am Samstag (17 Uhr) kommt es in Rheinböllen zum 26. Mal seit September 2010 zum ewig brisanten Bezirksliga-Vergleich zwischen den Ortsnachbarn.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen