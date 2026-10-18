Früher haben sie sich als Studenten an der Uni getroffen, jetzt stehen sich Patrick Birkner und David Peifer als Trainer in der Bezirksliga Mitte gegenüber. Beim Bier danach hatten sie ein Spiel ohne Sieger, aber mit Unterhaltungswert zu bequatschen.
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Der Oktober ist noch nicht der Monat der SG Augst Eitelborn. Nach Niederlagen in der Bezirksliga Mitte gegen den FC Metternich (1:5) und zuletzt beim BSC Güls (0:2) sowie dazwischen dem unglücklichen Rheinlandpokal-Aus gegen Rheinlandligist SG 99 Andernach (n.