Mülheimer 2:2 in der Augst Studienkollegen Birkner und Peifer teilen die Punkte Marco Rosbach 18.10.2026, 21:28 Uhr

i Moritz Brendler (in Rot, hier gegen Raffael Mulara) hatte in der Schlussphase den Siegtreffer für die SG Augst auf dem Fuß, scheiterte aber an Jonas Horn Tor der Mülheimer Reserve. Andreas Hergenhahn

Früher haben sie sich als Studenten an der Uni getroffen, jetzt stehen sich Patrick Birkner und David Peifer als Trainer in der Bezirksliga Mitte gegenüber. Beim Bier danach hatten sie ein Spiel ohne Sieger, aber mit Unterhaltungswert zu bequatschen.

Der Oktober ist noch nicht der Monat der SG Augst Eitelborn. Nach Niederlagen in der Bezirksliga Mitte gegen den FC Metternich (1:5) und zuletzt beim BSC Güls (0:2) sowie dazwischen dem unglücklichen Rheinlandpokal-Aus gegen Rheinlandligist SG 99 Andernach (n.







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