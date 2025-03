Steil-Team startet verändert in die restliche Runde

Auf dem Kunstrasen im heimischen Nettetal starten die Bezirksliga-Fußballer des TuS Mayen am Samstagnachmittag ins Pflichtspieljahr 2025. Um 15.30 Uhr empfängt der Tabellensiebte die Gäste der SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen, die mit 24 Zählern ebenso viele Punkte vorweisen können wie der TuS.

„Das wird direkt eine anspruchsvolle Aufgabe gegen eine der torgefährlichsten Offensiven der Liga. Wir haben aber in der Vorbereitung gute Arbeit geleistet und wollen dementsprechend siegreich ins neue Jahr starten“, zeigt sich Mayens Cheftrainer Marc Steil zuversichtlich. In der Winterpause gab es im Lager des TuS einige personelle Veränderungen. So haben Kevin Cabello (TuS Oberwinter) und Moritz (SG Mosel Löf) zwei Spieler den Verein verlassen. In Person von Marlon Leidenbach (zuletzt Rot-Weiß Hadamar) hat sich aber auch ein hochkarätiger Neuzugang dem Mayener Traditionsverein angeschlossen.

Hamza Aliou als gefühlter Neuzugang

Ein gefühlter Neue konnte derweil in der Vorbereitung kräftig Eigenwerbung betreiben. Hamza Aliou, der große Teile der Hinrunde mit einer Knieverletzung verpasste, erzielte in den letzten vier Testspielen gleich neun Treffer und befindet sich in überragender Frühform. „Die Rückkehr von Hamza tut uns gut, da er eine besondere Qualität und Torgefährlichkeit mitbringt. Zudem hat sich aber auch Mohamad Dido, der im Sommer aus dem Kader der zweiten Mannschaft zu uns gestoßen ist, durch starke Leistungen in den vergangenen Wochen in die Mannschaft gespielt“, verrät Steil.

Fehlen werden am Samstagnachmitag die Verletzten Ridvan Akburak, Sean Flies und Majdi Mahmud sowie Kapitän Marcel Löhr, der sich zu Beginn des Jahres bei einem Hallenturnier einen Mittelfußbruch zugezogen hatte. „Im Gegensatz zur Hinrunde wollen wir gleich mit einem Sieg starten, um den Abstand zu den Abstiegsrängen weiter zu vergrößern. Aktuell haben wir sieben Punkte Vorsprung, diese können in unserer engen Liga schnell aufgebraucht sein“, warnt Steil.