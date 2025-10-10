FC Metternich in Oberwinter Standards sind eine Konzentrationssache Lutz Klattenberg 10.10.2025, 15:29 Uhr

Der TuS Oberwinter kämpft mit Konzentrationslücken bei Standards – und empfängt nun den formstarken FC Metternich, der zuletzt mit einem 12:1-Kantersieg aufhorchen ließ. Doch die Gäste glänzen nicht immer.

Drei Spiele in Folge blieb der TuS Oberwinter in der Fußball-Bezirksliga unbezwungen, holte dabei sieben Zähler. Vor Wochenfrist aber erwischte es die Mannschaft von TuS-Trainer Mario Brötz wieder. Bei Aufsteiger SG Augst/Eitelborn erwischte es die Oberwinterer wieder, der TuS unterlag 2:4.







