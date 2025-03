Für den SSV Boppard stehen in der Fußball-Bezirksliga Mitte zwei enorm wichtige Spiele innerhalb von vier Tagen an: Am Mittwoch (20 Uhr) geht es zur SG Maifeld-Elztal nach Gering-Kollig, am Samstag (15 Uhr) zum Ahrweiler BC II. Beide Teams stehen hinter Boppard – und das soll so bleiben bis zum Ende der Saison, wenn es nach dem SSV geht.

Boppard steht mit 21 Punkten einen Platz über dem Strich, Ahrweiler II hat 18 Zähler als Viertletzter, Maifeld 14 Punkte als Drittletzter. SSV-Coach Michael Hild weiß genau, was ihn und seine Elf in einem Abendspiel auf der Geringer „Alm“ erwartet: „Wir müssen das Spiel dort annehmen, aber dürfen uns auch nicht anstecken lassen.“

Vier oder fünf Mann mehr als gegen Argenthal

Personell sieht es viel besser als beim 1:4 bei der SG Argenthal am Sonntag. Nijas Ilyasov sicher nach Gelb-Rot-Sperre, Nico Tomme vielleicht nach Roter Karte (Urteil steht noch aus) und auch Andrii Podlaznik, Louis Männchen und der spielende „Co“ Jonas Link kehren zurück, der verletzte Yannik Schröder wird noch fehlen.