Während sich der TuS Rheinböllen und der TSV Emmelshausen im direkten Duell gegenüberstehen, stehen für die beiden anderen Rhein-Hunsrück-Teams aus der Fußball-Bezirksliga Mitte Duelle mit Mannschaften aus dem Rhein/Ahr-Kreis an: Boppard empfängt Oberwinter, Argenthal Oberzissen.

SSV Boppard – TuS Oberwinter (So., 14 Uhr). Nach den enorm wichtigen Punktgewinnen beim 1:1 in Gering-Kollig bei der SG Maifel-Elztal (1:1) mittwochs und dem 2:1 beim Ahrweiler BC II, hat sich der SSV ein komfortables Polster auf den ersten Abstiegsplatz geschaffen, fünf Zähler sind es auf Ahrweilers Reserve. Entspannung ist aber noch nicht angesagt am Rhein laut Trainer Michael Hild: „Noch nicht ganz, wir sind noch nicht durch mit sieben Punkten Vorsprung.“ Hild weiß aber auch: „Die anderen müssen praktisch drei Spiele mehr gewinnen, und es sind nur noch neun.“ Die Punkte vergangene Woche haben aber zumindest für ein anderes Gefühl gesorgt: „Sie waren sehr, sehr wichtig und sind auch gut für die Lebensqualität, die Stimmung im Training war gut.“

Und mit Oberwinter kommt zwar ein größerer Name der letzten Jahre, aber der TuS hat nur einen Punkt mehr als Boppard. „Sie sind schwierig einzuschätzen, aber sie haben mit Cornel Hirt einen erfahrenen Trainer, der sie immer gut einstellt“, sagt Hild, „im Hinspiel waren wir chancenlos.“ Beim 0:3 hatte Boppard nichts zu melden, das soll nun anders werden. Allerdings muss Hild definitiv Demetrius Pfoo (Verdacht auf Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel), Andrii Podlaznik (berufliche Gründe) und wohl auch Top-Torjäger Louis Männchen (12 Treffer) ersetzen, Männchen hat Leistenprobleme. Nijas Ilyasov, Nikolas Block und Jan Michelisz werden wahrscheinlich in die Startelf rücken.

SG Argenthal/Liebshausen/Mörschbach – SV Oberzissen (So., 14.45 Uhr, in Liebshausen). Nach dem 3:1 in Oberwinter hat Argenthal 34 Punkte als Siebter, ein weiterer Dreier gegen Oberzissen könnte durchaus bedeuten, dass es noch eine Ecke weiter nach oben gehen könnte, denn danach geht es für die SG nach Metternich, das als Fünfter nur zwei Zähler vorne dran steht. „Es passt schon ganz gut, wo wir stehen, wir wollen so dranbleiben wie zuletzt“, sagt Argenthals Spielertrainer Simon Peifer. Zumal Gast Oberzissen in diesem Jahr noch keine Partie verloren hat nach den Siegen in Untermosel (3:1) und gegen Mayen (4:0) gab es am Mittwoch ein 2:2 gegen den Vierten Anadolu Koblenz.

Peifer ist also gewarnt: „Sie stehen gut, haben nach vorne extrem gute Einzelspieler.“ Die haben die Argenthaler auch, einer davon ist Nico Wilki, der vergangene Runde 27 Mal traf und in dieser 14 Tore auf dem Konto hat. Wilki geht nach zwei Jahren wieder zurück zum TuS Kirchberg, will in der Rheinlandliga den nächsten Schritt machen. Peifer sagt dazu wenig bis nichts, er beschäftigt sich mit denen, die bleiben: „Wir haben 23 Zusagen, schauen jetzt, ob wir noch einen oder zwei dazubekommen, denn wir haben in dieser Saison gesehen, dass ein großer Kader wichtig ist.“