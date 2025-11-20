SG in der Außenseiterrolle Spitzenteam aus Mayen gastiert in Westum Daniel Fischer 20.11.2025, 11:20 Uhr

i Nach der 0:2-Niederlage im Kellerduell gegen den TuS Oberwinter hat es die SG Westum/Löhndorf (links mit Maurice Lefevre) am Freitag mit dem Topteam aus Mayen zu tun. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Es hätte einfacher werden können für die SG Westum/Löhndorf im letzten Heimspiel des Jahres. Immerhin: Die abstiegsgefährdete SG hat gegen den Tabellenzweiten TuS Mayen nichts zu verlieren.

Im letzten Heimspiel des Jahres fordert die SG Westum/Löhndorf zum Rückrundenauftakt der Fußball-Bezirksliga Mitte den TuS Mayen, der punktgleich an der Tabellenspitze mit dem SV Untermosel auf dem zweiten Platz liegt. Die Rollen sind nicht nur deshalb, sondern auch aufgrund der personellen Situation der Gastgeber, klar verteilt.







