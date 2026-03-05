Fußball-Bezirksliga Mitte: Spitzenreiter SV Untermosel trifft auf die abstiegsgefährdete SG Viertäler Oberwesel. Kann der Favorit seine Position behaupten?

Als haushoher Favorit geht der Spitzenreiter SV Untermosel am 19. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte ins Aufeinandertreffen mit dem vorletzten SG Viertäler Oberwesel (So., 15 Uhr), der allerdings in der Vorwoche zu überraschen wusste.

Äußerst geschmeidig verlief der Wiederbeginn nach der Winterpause für den Spitzenreiter von der Mosel.