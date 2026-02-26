Wundertüte SG Mülheim II Spitzenreiter Untermosel kommt mit breiter Brust Daniel Fischer, Jan Müller 26.02.2026, 16:56 Uhr

i Der Bezirksliga-Tabellenführer SV Untermosel (Foto) kommt als Favorit zur SG Mülheim-Kärlich II. Wolfgang Heil

In der Bezirksliga Mitte trifft die Reserve SG 2000 Mülheim-Kärlich auf Spitzenreiter SV Untermosel. Der Mülheimer Trainer Ahmed Akbulut befindet sich zudem auf Abschiedstournee und hat sich den Klassenverbleib als Ziel gesetzt.

Die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich geht als Außenseiter in ihr erstes Pflichtspiel in der Bezirksliga Mitte des Jahres. Am Sonntagnachmittag (15 Uhr) empfängt die Elf von Trainer Ahmed Akbulut den Spitzenreiter und Meisterschaftsaspiranten SV Untermosel auf dem Kunstrasen am Mülheimer Schulzentrum.







