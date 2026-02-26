In der Bezirksliga Mitte trifft die Reserve SG 2000 Mülheim-Kärlich auf Spitzenreiter SV Untermosel. Der Mülheimer Trainer Ahmed Akbulut befindet sich zudem auf Abschiedstournee und hat sich den Klassenverbleib als Ziel gesetzt.
Die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich geht als Außenseiter in ihr erstes Pflichtspiel in der Bezirksliga Mitte des Jahres. Am Sonntagnachmittag (15 Uhr) empfängt die Elf von Trainer Ahmed Akbulut den Spitzenreiter und Meisterschaftsaspiranten SV Untermosel auf dem Kunstrasen am Mülheimer Schulzentrum.