Spannung in der Bezirksliga Mitte: Der Meisterschaftskampf tobt zwischen TuS Mayen und SV Untermosel. Wer behält die Nerven im Titelrennen? Auf Mayen wartet nun die abstiegsbedrohte SG Viertäler Oberwesel.
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Das Fernduell um die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen Spitzenreiter TuS Mayen und dem punktgleichen SV Untermosel wird am 22. Spieltag zeitgleich ausgetragen. Während der SVU in Oberzissen gastiert, reisen die Mayener um Trainer Marc Steil am Sonntag (15 Uhr) in die Nähe der Loreley zur abstiegsbedrohten SG Viertäler Oberwesel.