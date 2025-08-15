Zwei Mannschaften, die ihre Auftaktspiele verloren haben, treffen am Sonntag aufeinander – dabei hoffen der FC Urbar und der SV Untermosel auf den ersten Saisonsieg.

Zum Start in die Fußball-Bezirksliga Mitte musste sich Aufsteiger FC Urbar bei Anadolu Koblenz mit 0:2 geschlagen geben. Zum ersten Heimspiel in der neuen Liga empfängt die Mannschaft von Trainer Gökan Bigün am Sonntag (15 Uhr) nun den SV Untermosel.

„Wir kennen Untermosel natürlich noch aus der A-Klasse sehr gut. Eine junge Mannschaft mit viel Tempo. Viele Jungs spielen schon seit der A-Jugend zusammen.“

Gökan Bigün, Trainer des FC Urbar

Die Untermoselaner mögen dem FC als hoffnungsvolles Beispiel dienen. Der SV stieg 2024 in die Bezirksliga auf und wurde in der Premierensaison am Ende starker Dritter. „Wir kennen Untermosel natürlich noch aus der A-Klasse sehr gut. Eine junge Mannschaft mit viel Tempo. Viele Jungs spielen schon seit der A-Jugend zusammen“, hat Bigün Respekt vor dem Gegner, der vor zwei Jahren in den direkten Duellen beide Male die Oberhand hatte.

Doch der Fokus liegt weiter auf der eigenen Mannschaft, die dieser Tage personeller Schwankungen unterliegt. „Noch ist es ein Kommen und Gehen, und das hat natürlich Auswirkungen. Auch bei Anadolu wäre in Bestbesetzung sicherlich mehr drin gewesen“, meint Bigün. In Rinar Berbatovci, Fatos Xhaferi und Sebastian Fetz steht ein Trio nun immerhin wieder zur Verfügung. Mert Eroglu, Andreas Hofmann und Ante Serdarusic aber fehlen.

„Noch setzen wir eher auf Umschaltspiel, statt das eigene Spiel zu forcieren. Wir brauchen noch etwas Zeit, mehr personelle Konstanz. Aber das wird kommen“, sagt Bigün. Immerhin scheint auch Untermosel noch nicht in der Form der Vorsaison zu sein. Zum Auftakt unterlag der SV Aufsteiger TuS Ahbach 1:3. „Es ist alles möglich, gerade zu Beginn der Saison“, meint Bigün.

SV Untermosel steht schon ein wenig unter Zugzwang

Derweil steht der SV Untermosel s chon ein wenig unter Zugzwang. Nach der Heimniederlage gegen Ahbach soll nun ein noch schlimmerer Fehlstart vermieden werden. „Wir haben das Spiel ausgiebig analysiert. Es war bei Weitem nicht alles schlecht, es hat aber an der einen oder anderen Stelle gefehlt. Wir wollen jetzt natürlich mit einem positiven Ergebnis in der Liga ankommen“, sagt SVU-Trainer Tobias Wirtz.

In Urbar erwartet den Vorjahresdritten eine in mehrerer Hinsicht komplizierte Aufgabe. Nicht nur stellten die Gastgeber mit dem Aufstieg aus einer starken A-Klasse sowie der anschließenden Relegation und einem ordentlichen Auftritt beim SV Anadolu am ersten Spieltag (0:2) ihre Qualitäten unter Beweis. Darüber hinaus ist es für Urbar das erste Heimspiel in der Bezirksliga. Entsprechend groß dürfte die Motivation beim Team von Trainer Gökan Bigün sein.

„Urbar wird sicherlich von der Euphorie leben und mit viel Schwung ins Spiel gehen. Auf uns wartet ein hoch motivierter Gegner.“

SVU-Trainer Tobias Wirtz

„Urbar wird sicherlich von der Euphorie leben und mit viel Schwung ins Spiel gehen. Auf uns wartet ein hoch motivierter Gegner“, erklärt Wirtz. Bei der eigenen Mannschaft gibt es aus Sicht des Übungsleiters vor allem zwei Dinge zu verbessern. „Wir müssen vorne durchschlagskräftiger werden und insgesamt über die gesamten 90 Minuten, insbesondere aber in den entscheidenden Situationen, körperbetonter spielen. Gelingt uns dies, dann stehen die Chancen auf den ersten Sieg sicherlich nicht schlecht“, meint Wirtz.