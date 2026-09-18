Koblenz will in Form kommen Spiel gegen Maifeld für Anadolu-Trainer ein Pflichtsieg Lutz Klattenberg 18.09.2026, 10:48 Uhr

i Bei der 2:3-Niederlage gegen den FVR Rübenach (in Rot) kassierte Anadolu Koblenz (in Schwarz) die dritte Niederlage in Folge. Gegen die SG Maifeld-Elztal wollen die Koblenzer wieder in Form kommen. Jörg Niebergall

Die Fußballer von Anadolu Koblenz empfangen am Sonntag die SG Maifeld-Elztal, nachdem beide die letzten Partien verloren haben. Die Koblenzer wollen zurück in ihre Form, um auch in den nächsten Wochen Paroli zu bieten.

Drei Bezirksligaspiele in Folge ohne Sieg gab es für die Fußballer von Anadolu Koblenz in den vergangenen Spielzeiten auch eher selten. Nun ist die Mannschaft von Anadolu-Trainer Dzenis Ramovic unter Zugzwang, um den Kontakt an das obere Tabellendrittel nicht abreißen zu lassen.







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