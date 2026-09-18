Die Fußballer von Anadolu Koblenz empfangen am Sonntag die SG Maifeld-Elztal, nachdem beide die letzten Partien verloren haben. Die Koblenzer wollen zurück in ihre Form, um auch in den nächsten Wochen Paroli zu bieten.
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Drei Bezirksligaspiele in Folge ohne Sieg gab es für die Fußballer von Anadolu Koblenz in den vergangenen Spielzeiten auch eher selten. Nun ist die Mannschaft von Anadolu-Trainer Dzenis Ramovic unter Zugzwang, um den Kontakt an das obere Tabellendrittel nicht abreißen zu lassen.