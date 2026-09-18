Koblenz will in Form kommen
Spiel gegen Maifeld für Anadolu-Trainer ein Pflichtsieg
Bei der 2:3-Niederlage gegen den FVR Rübenach (in Rot) kassierte Anadolu Koblenz (in Schwarz) die dritte Niederlage in Folge. Ge
Bei der 2:3-Niederlage gegen den FVR Rübenach (in Rot) kassierte Anadolu Koblenz (in Schwarz) die dritte Niederlage in Folge. Gegen die SG Maifeld-Elztal wollen die Koblenzer wieder in Form kommen.
Jörg Niebergall

Die Fußballer von Anadolu Koblenz empfangen am Sonntag die SG Maifeld-Elztal, nachdem beide die letzten Partien verloren haben. Die Koblenzer wollen zurück in ihre Form, um auch in den nächsten Wochen Paroli zu bieten. 

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Drei Bezirksligaspiele in Folge ohne Sieg gab es für die Fußballer von Anadolu Koblenz in den vergangenen Spielzeiten auch eher selten. Nun ist die Mannschaft von Anadolu-Trainer Dzenis Ramovic unter Zugzwang, um den Kontakt an das obere Tabellendrittel nicht abreißen zu lassen.
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