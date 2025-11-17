HSV hadert mit dem Schicksal Späte Augster Tore schocken ebenbürtige Neuwieder Helmut Rosbach 17.11.2025, 00:32 Uhr

i Rico Dillschnitter (Bildmitte im roten Trikot), dem sich hier nach einem Freistoß gleich die halbe Neuwieder Mannschaft (in Blau) entgegenwirft, sorgte in der Nachspielzeit der umkämpften Partie mit dem 2:0 für den Schlusspunkt. Marco Rosbach

Über 90 Minuten war kaum ein Qualitätsunterschied zwischen dem Dritten und dem Vierzehnten der Bezirksliga Mitte zu erkennen. Doch dann – wie es im Fußball meist so ist – hatte das besser platzierte Team das Quäntchen Glück auf deren Seite.

Satte 90 Minuten mussten die zahlreichen Zuschauer warten, bis in der Partie der SG Augst Eitelborn gegen den HSV Neuwied der erste Treffer fiel. Im letzten Spiel der Hinrunde in der Bezirksliga Mitte behielten die Gastgeber nach drei sieglosen Spielen mit 2:0 (0:0) letztlich die Oberhand und festigten dadurch den dritten Tabellenplatz.







