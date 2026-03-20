Mörschbach vs. Oberwesel Sousas Suche nach Sonderbewachern Michael Bongard 20.03.2026, 12:40 Uhr

i Im Hinspiel knüpfte die SG Viertäler Oberwesel um Till Bast (Nummer 21) und Kapitän Sebastian Mitchard der SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen um (von links) Daniel Römer und Marvin Schulzki beim 1:1 einen Punkt ab. Im Rückspiel am Sonntag (14.45 Uhr) in Argenthal ist der Tabellensiebte Mörschbach gegen den Vorletzen Oberwesel in der Favoritenrolle. Christian Kiefer

Mörschbach gegen Viertäler Oberwesel – das erste von drei Rhein-Hunsrücker Duellen (Emmelshausen-Karbach II gehört noch zum Kreis-Trio) in der Rückrunde der Bezirksliga Mitte steht am Sonntag in Argenthal an.

Bis auf den Meisterschaftskampf zwischen Mayen und Untermosel ist in der Fußball-Bezirksliga Mitte zehn Spieltage vor Schluss wenig Spannung angesagt. Für das Quartett Oberwinter, Westum und die weit abgeschlagenen Teams der SG Viertäler Oberwesel und FC Urbar dürfte es sehr schwierig werden, die vier Abstiegsplätze noch zu verlassen.







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