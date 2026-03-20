Mörschbach gegen Viertäler Oberwesel – das erste von drei Rhein-Hunsrücker Duellen (Emmelshausen-Karbach II gehört noch zum Kreis-Trio) in der Rückrunde der Bezirksliga Mitte steht am Sonntag in Argenthal an.
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Bis auf den Meisterschaftskampf zwischen Mayen und Untermosel ist in der Fußball-Bezirksliga Mitte zehn Spieltage vor Schluss wenig Spannung angesagt. Für das Quartett Oberwinter, Westum und die weit abgeschlagenen Teams der SG Viertäler Oberwesel und FC Urbar dürfte es sehr schwierig werden, die vier Abstiegsplätze noch zu verlassen.