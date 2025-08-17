Leistungsgerechtes Unentschieden in Winzberg: Der Aufsteiger SG Viertäler Oberwesel und der SV Weitersburg trennten sich am zweiten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte mit 2:2 (1:1).

Das erste Heimspiel nach der Rückkehr in den überkreislichen Fußball und die Heimpremiere für den neuen SGVO-Coach Rafael Sousa fand überraschenderweise in Winzberg statt, am Freitag war der Spielort von Oberwesel dorthin verlegt worden. Die Verbandsgemeinde hatte kurzfristig den Rasen im Rhinelanderstadion gesperrt. „Man hätte in Oberwesel spielen können, wurde es aber nicht. Uns sind da die Hände gebunden, mehr gibt es dazu nicht zu sagen“, sagte Oberwesels Sportlicher Leiter Manuel Bender – mit dem Zusatz: „Wir hätten natürlich lieber in Oberwesel auf Naturrasen gegen eine Kunstrasen-Mannschaft wie Weitersburg gespielt.“

Oberweseler kassieren „Einwurf-Tor“

Die Gastgeber machten es aber auch in Winzberg gut und verdienten sich den Punkt gegen den Vorsaisons-Vierten. Weitersburg nahm früh das Zepter in die Hand, in Führung ging aber Oberwesel. Der starke Rechtsaußen Serhii Tumko setzte sich durch und legte auf Max Hammen ab, dessen Schuss noch geblockt wurde. Im Nachgang kam Kapitän Sebastian Mitchard an den Ball, der das Leder aus zehn Metern mit links zum 1:0 ins Eck legte (18.).

Die Führung verwaltete Oberwesel gut – bis zur ersten Minute der Nachspielzeit in Halbzeit eins. An einem langen Einwurf segelte der junge SGVO-Keeper Leo Ademaj vorbei, der Ball flog unglücklich auf den Oberschenkel von Jonas Strunk und von dort zum 1:1 ins eigene Netz (45.+1). „Natürlich war das Tor vermeidbar, aber ich ärgere mich mehr über die Entstehung des Einwurfs, das hätten wir besser klären müssen. Wir müssen einfach mehr miteinander reden“, sagte SGVO-Trainer Sousa.

i In Winzberg trennten sich Viertäler Oberwesel (in Weiß) und der SV Weitersburg leistungsgerecht 2:2. hjs-Foto

Direkt nach der Pause reparierte Oberwesel den vermeidbaren Ausgleich und ging wieder in Front. Weitersburg leistete sich einen kapitalen Lapsus im Spielaufbau, Lukas Kriewel eroberte den Ball und setzte Hammen toll in Szene. Der Youngster blieb cool und legte den Ball an SVW-Keeper Tom Strobel vorbei ins Netz zum 2:1 (50.). Die Führung gaben die Gastgeber aber erneut her – und wieder musste Sousa konstatieren: „Wir müssen einfach mehr miteinander kommunizieren.“ Ein langer Freistoßball von Weitersburgs Scarly Köhler flog durch den Strafraum, kein Oberweseler ging hin, Mers musste nur den Fuß hinhalten zum 2:2 (64.).

In der Schlussphase hatte Weitersburg mehr den Ball, aber gegen die bis auf die beiden Gegentore gute Oberweseler Defensive gab es kaum ein Durchkommen. Auf der Gegenseite hätte Tumko zweimal zum Matchwinner werden können: Direkt nach dem Ausgleich lief er nach Steilpass von Mitchard alleine auf das SVW-Tor, aber sein Lupfer ging drüber (66.). Und in der Nachspielzeit köpfte Tumko nach einer Ecke eine Bogenlampe Richtung Tor, aber ein Weitersburger klärte auf der Linie. „Wir haben mehr für das Spiel gemacht, aber Oberwesel hatte vielleicht die gefährlicheren Chancen“, meinte Weitersburgs Trainer David Koca: „Ich bin halbwegs zufrieden. Wir nehmen den Punkt mit, in der Vergangenheit haben wir solche Spiele auch mal hergeschenkt. Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie ist cool geblieben in der hitzigen Stimmung hier in Winzberg.“ Auch Sousa konnte mit dem Punkt gut leben: „Das ist schon leistungsgerecht, wenn man alles zusammenzählt.“

Christ-Abgang kein Thema mehr bei Koca & Co.

Nach den ersten Eindrücken (in der Vorwoche gab es ein 0:0 in Oberzissen) sollte Viertäler Oberwesel als Aufsteiger gute Chancen besitzen, die Klasse zu halten. Weitersburg will wieder im oberen Tabellendrittel mitmischen – und das ohne Marcel Christ. Wie berichtet wechselte der 33-jährige Linksfuß, der acht Jahre für den TSV Emmelshausen spielte und 2021 nach Weitersburg ging, vor etwas mehr als einer Woche per Amateurvertrag zu Ligarivale und Aufsteiger SG Augst Eitelborn. Christ hatte auch lange dem Weitersburger Trainerteam angehört. Coach Koca sagte zum Christ-Abgang: „Das ist bei uns schon kein Thema mehr, im Fußball geht es immer weiter.“

SG Viertäler Oberwesel – SV Weitersburg 2:2 (1:1)

Oberwesel: Ademaj – T. Jäckel, Strunk, J. Stüber, Bast (61. Gellings) – Musa, Kriewel, Mitchard – Tumko, Hammen (90.+2 Sousa), J. Henzel (70. L. Stüber).

Weitersburg: Strobel – Jösch (70. Noß), Berg, Küstermann, Denysiuk (39. Kern) – Kreil (58. Schmidt), S. Köhler – Mers, Amedov (70. Harmash), Werner – M. Häusler.

Schiedsrichter: Paul Schnatz (Birlenbach).

Zuschauer: 125.

Tore: 1:0 Mitchard (18.), 1:1 Strunk (45.+1, Eigentor), 2:1 Hammen (50.), 2:2 Mers (64.).