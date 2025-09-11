Die SG Viertäler Oberwesel (14.) begrüßt in der Fußball-Bezirksliga Mitte am Freitag um 19.30 Uhr den Rhein-Hunsrücker Rivalen SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen (6.) zum „Weinmarkt-Derby“. Oberwesel wartet noch auf den ersten Sieg, Mörschbach kommt mit zwei Dreiern (7:0 in Urbar, 5:2 gegen Mülheim-Kärlich II) im Rücken an den Rhein.

„Dass wir bisher erst drei Punkte haben, macht mich nicht nervös“, sagt Oberwesels Trainer Rafael Sousa zur bisher durchwachsenen Ausbeute des Tabellendrittletzten und Aufsteigers: „Unsere Personallage war bisher schlecht, die Gegner fast alle aus der oberen Tabellenhälfte, bei den Gegebenheiten sind drei Punkte okay gewesen.“ Am ersten Sieg schnupperte Oberwesel am Sonntag stark beim HSV Neuwied, aber in der vierten Minuten der Nachspielzeit kassierte die SGVO noch das 1:1.

Knieverletzung: Chris Jäckel droht wochenlang auszufallen

Das 1:0 durch Sedat Elmas hatte der wiedergenesene Stürmer Kevin Hochstein vorbereitet. In Neuwied kam Hochstein als Joker, gegen Mörschbach dürfte er bereit sein für die Startelf. „Kevin bringt vorne etwas anderes rein bei uns, er sorgt beim Gegner ständig für Unruhe“, sagt Sousa, der mit Jonas Strunk und Lukas Kriewel zwei wichtige Spieler wieder im Kader hat. Dafür fällt Chris Jäckel aus, eine MRT soll zeigen, wie schlimm die Verletzung im Knie ist. Der Leistungsträger droht wochenlang auszufallen. Auch der spielende Co-Trainer Fabio Aquila wird vor Oktober wegen einer Muskelverletzung nicht zurückerwartet.

Zwischen 2017 und 2024 standen sich Oberwesel und Mörschbach in zwölf Bezirksliga-Duellen gegenüber, Mörschbach gewann die Hälfte davon, Oberwesel derer drei. „Wir haben keine gute Bilanz gegen Mörschbach, und wir haben wohl auch keine gute Bilanz am Weinmarkt-Wochenende, wie die Jungs mir erzählt haben“, sagt der neue Trainer Sousa. Der langjährige Coach des TuS Rheinböllen hatte auch in dem deutlich brisanteren Derby keine wirklich gute Bilanz gegen die SG: „Das interessiert mich alles nicht. Oberwesel und ich, das ist eine neue Kombination.“

i Auf Mörschbachs Spielertrainer Simon Peifer will Oberwesels Trainer Rafael Sousa im Derby am Freitag (19.30 Uhr) ein besonderes Augenmerk legen. Christian Kiefer

Sein Augenmerk wird Sousa vor allem auf Mörschbachs Spielertrainer Simon Peifer legen: „Ein absoluter Ausnahmespieler. Eine konsequente Manndeckung gegen Simon ist eine Möglichkeit.“ Peifer sagt zu einem möglichen Sonderbewacher: „Ich würde es nicht so spielen. Aber für mich ist das kein Problem, wir werden auch dafür Lösungen finden.“ Nach zwei klaren Siegen ist die Mörschbacher Brust breiter geworden. „Wenn die Leistung und die Entwicklung so weitergehen, werden die Punkte automatisch kommen“, sagt Peifer.

Allerdings fehlt in Oberwesel der formstarke Mittelstürmer Robin Gründer (Urlaub). Dafür kehrt Mittelfeldmann Semih Backes in die Elf zurück. Respekt vor den defensivstarken Oberweselern (erst sieben Gegentreffer, viertbester Wert der Liga) haben die wieder torhungrigen Mörschbacher (17 Treffer in 5 Spielen sind Bestwert) durchaus. „Oberwesel spielt so, wie sie es auch damals in der Bezirksliga gemacht haben. Eine eingespielte Truppe, defensiv und physisch stark“, sagt Peifer.