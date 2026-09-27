Metternich gleicht spät aus „Skandal“: Abseitspfiff macht Dzenis Ramovic rasend Jan Müller 27.09.2026, 21:11 Uhr

i Dzenis Ramovic kann es nicht fassen. Das vermeintliche 0:2 in der 75. Minute wurde aufgrund einer vermeintlichen Abseitsstellung vom Gespann aberkannt. „Ein Skandal“, wie er nach Studium der Videobilder hinterher betonte. Jörg Niebergall

Der Trainer des SV Anadolu Spor Koblenz sprach nach dem Studium der Videobilder nach dem Spiel von einem „Skandal“, nachdem das vermeintliche 0:2 gegen Metternich zurückgepfiffen wurde. Den Gastgebern war es derweil egal, sie glichen noch spät aus.

Viel hatte nicht gefehlt und der SV Anadolu Spor Koblenz hätte auswärts beim Spitzenreiter der Bezirksliga Mitte, FC Germania Metternich, drei Punkte entführt. Der Ausgleich der „Germanen“ zum 1:1 (0:0) fiel erst in der dritten Minute der Nachspielzeit.







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