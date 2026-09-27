Der Trainer des SV Anadolu Spor Koblenz sprach nach dem Studium der Videobilder nach dem Spiel von einem „Skandal“, nachdem das vermeintliche 0:2 gegen Metternich zurückgepfiffen wurde. Den Gastgebern war es derweil egal, sie glichen noch spät aus.
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Viel hatte nicht gefehlt und der SV Anadolu Spor Koblenz hätte auswärts beim Spitzenreiter der Bezirksliga Mitte, FC Germania Metternich, drei Punkte entführt. Der Ausgleich der „Germanen“ zum 1:1 (0:0) fiel erst in der dritten Minute der Nachspielzeit.