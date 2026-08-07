Start für SG gegen Weitersburg
Sind sechs Tore in Liebshausen garantiert?
Für Marvin Schulzki (rechts), den spielenden Co-Trainer der SG Liebshausen, beginnt die Saison am Sonntag (14.45 Uhr) daheim geg
Für Marvin Schulzki (rechts), den spielenden Co-Trainer der SG Liebshausen, beginnt die Saison am Sonntag (14.45 Uhr) daheim gegen den SV Weitersburg um Orangel Köhler (Nummer 5).
B&P Schmitt

Die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal startet in ihre 24. Saison in Folge in der Bezirksliga Mitte: Zu Gast am ersten Spieltag ist der SV Weitersburg um einen Rheinböllener Lehrer.

Lesezeit 1 Minute
Knackiger Auftakt in der Fußball-Bezirksliga Mitte für die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal: Die Hunsrück-SG begrüßt am Sonntag um 14.45 Uhr in Liebshausen den SV Weitersburg.In der Begegnung sind sechs Treffer garantiert. In der Vorsaison endete die Partie in Liebshausen 4:4, in Weitersburg gewann der SVW mit 4:2.
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