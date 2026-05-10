Auswärtssieg der SG Mörschbach
Simon Peifer hat gegen Neuwied wieder eine Menge Spaß
Der Neuwieder Giovanni Landi (am Ball) muss es in dieser Situation mit zwei Spielern von der SG Mörschbach aufnehmen. Die Hunsrü
Der Neuwieder Giovanni Landi (am Ball) muss es in dieser Situation mit zwei Spielern von der SG Mörschbach aufnehmen. Die Hunsrücker zeigten sich in der Bezirksliga-Partie gut aufgelegt und siegten mit 4:2.
Jörg Niebergall

In der Hinrunde erzielte Simon Peifer, Spielertrainer der SG Mörschbach, gegen den HSV Neuwied vier Treffer. Auch im zweiten Aufeinandertreffen der Teams zeigte sich Peifer bestens aufgelegt.

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Zur „Torjägerkanone“ wird es für Simon Peifer wohl nicht mehr reichen in dieser Saison in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Dafür liegt der beste Goalgetter, Lennox Simon von der SG Augst Eitelborn, mit seinen 26 Treffern doch ein ordentliches Stück vor dem 22-Tore-Mann der SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen.

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