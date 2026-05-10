In der Hinrunde erzielte Simon Peifer, Spielertrainer der SG Mörschbach, gegen den HSV Neuwied vier Treffer. Auch im zweiten Aufeinandertreffen der Teams zeigte sich Peifer bestens aufgelegt.
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Zur „Torjägerkanone“ wird es für Simon Peifer wohl nicht mehr reichen in dieser Saison in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Dafür liegt der beste Goalgetter, Lennox Simon von der SG Augst Eitelborn, mit seinen 26 Treffern doch ein ordentliches Stück vor dem 22-Tore-Mann der SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen.