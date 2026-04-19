Die abstiegsbedrohte SG Westum zeigte eine erstaunliche Leistung gegen den Tabellenführer Untermosel, der das Spiel erst in der Nachspielzeit für sich entscheiden konnte und sich nach einer Monster-Parade beim eigenen Torhüter bedanken muss.
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Tabellenführer SV Untermosel hat auf dem Weg zur möglichen Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga Mitte eine weitere Hürde übersprungen. Bei der abstiegsbedrohten SG Westum/Löhndorf, die einen äußerst leidenschaftlichen Auftritt hinlegte, gaben die Gäste zwischenzeitlich eine 2:0-Führung aus der Hand, gingen am Ende aber doch verdient, wenngleich auch etwas glücklich als Sieger vom Platz.