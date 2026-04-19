Tabellenführer mit Glück Sieg gegen Westum steht für Untermosel auf der Kippe Daniel Fischer 19.04.2026, 14:17 Uhr

i Carsten Dötsch erzielt das 1:0 für Untermosel, Westums Torhüter Kai Hengsberg streckt sich vergeblich. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Die abstiegsbedrohte SG Westum zeigte eine erstaunliche Leistung gegen den Tabellenführer Untermosel, der das Spiel erst in der Nachspielzeit für sich entscheiden konnte und sich nach einer Monster-Parade beim eigenen Torhüter bedanken muss.

Tabellenführer SV Untermosel hat auf dem Weg zur möglichen Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga Mitte eine weitere Hürde übersprungen. Bei der abstiegsbedrohten SG Westum/Löhndorf, die einen äußerst leidenschaftlichen Auftritt hinlegte, gaben die Gäste zwischenzeitlich eine 2:0-Führung aus der Hand, gingen am Ende aber doch verdient, wenngleich auch etwas glücklich als Sieger vom Platz.







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