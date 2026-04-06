Das war ein souveräner Auftritt der SG Augst Eitelborn in der Bezirksliga Mitte: Mit 4:0 setzten sich die Hausherren gegen die SG Viertäler Oberwesel durch.
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Die SG Augst Eitelborn hatte in der Bezirksliga Mitte am Ostersonntag die SG Viertäler Oberwesel zu Gast und löste diese Aufgabe souverän mit einem deutlichen 4:0 (3:0). Damit rückte sie auf Tabellenplatz sieben vor, während die Gäste weiterhin den vorletzten Platz einnehmen mit einem Abstand von zwölf Punkten auf das rettende Ufer.