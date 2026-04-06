Gastgeber setzen sich durch SG Viertäler hat bei der SG Augst nicht viel zu melden Helmut Rosbach 06.04.2026, 08:16 Uhr

i Marcel Christ (am Ball, hier verfolgt von Philipp Löschner) und die SG Augst Eitelborn waren ihrem Kontrahenten zumeist einen Schritt voraus. Mit 4:0 gewann die SGA gegen die SG Viertäler Oberwesel. Andreas Hergenhahn

Das war ein souveräner Auftritt der SG Augst Eitelborn in der Bezirksliga Mitte: Mit 4:0 setzten sich die Hausherren gegen die SG Viertäler Oberwesel durch.

Die SG Augst Eitelborn hatte in der Bezirksliga Mitte am Ostersonntag die SG Viertäler Oberwesel zu Gast und löste diese Aufgabe souverän mit einem deutlichen 4:0 (3:0). Damit rückte sie auf Tabellenplatz sieben vor, während die Gäste weiterhin den vorletzten Platz einnehmen mit einem Abstand von zwölf Punkten auf das rettende Ufer.







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