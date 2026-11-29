Mülheim II schlägt Metternich SG-Trainerduo muss Überraschungssieg teuer bezahlen Jan Müller 29.11.2026, 19:39 Uhr

i Die Fußballer der SG Mülheim-Kärlich II (weiße Trikots) haben in der Bezirksliga für eine faustdicke Überraschung gesorgt und Tabellenführer Germania Metternich (in Blau) mit 4:0 besiegt. Wolfgang Heil

Fußball-Bezirksliga Mitte: Die SG Mülheim-Kärlich II überrollt Spitzenreiter Germania Metternich mit 4:0 und schickt ihn bedient in die Winterpause. Für die eigenen Trainer wird der Coup allerdings teuer.

Sieben von acht Partien der Fußball-Bezirksliga Mitte sind an diesem Wochenende den winterlichen Temperaturen zum Opfer gefallen. In der einzigen Begegnung, die tatsächlich durchgeführt wurde, hat die SG 2000 Mülheim-Kärlich II für eine faustdicke Überraschung gesorgt und den Spitzenreiter FC Germania Metternich mit einem deftigen 4:0 (2:0)-Erfolg in die Winterpause geschickt.







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