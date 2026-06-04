Bezirksliga-Aufstiegsrunde SG Maifeld-Elztal fährt souveränen 2:0-Sieg ein Tim Hammer 04.06.2026, 12:29 Uhr

i Maifelds Stürmer Niclas Lohn (rotes Trikot) prüft Morshausens Torhüter Danny Menkenhagen. Jörg Niebergall

Die SG Maifeld-Elztal triumphiert mit 2:0 über die SG Morshausen. Trotz Regen und verpasster Chancen setzt sich die Fischer-Elf in Polch durch.

Im ersten Duell der Aufstiegsrunde zur Fußball-Bezirksliga Mitte konnte sich die SG Maifeld-Elztal überzeugend mit 2:0 (1:0) gegen die SG Morshausen durchsetzen. Auch im anschließenden Elfmeterschießen, um bei möglicher Torgleichheit im weiteren Verlauf der Aufstiegsrunde einen Sieger ermitteln zu können, behielten die Maifelder die Nerven und setzten sich mit 5:4 durch.







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