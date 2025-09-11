Die Mülheim-Kärlicher Reserve ist in der Bezirksliga immer für Überraschungen gut. Ob die SG II mit Unterstützung aus dem Rheinlandligakader dem Spitzenreiter TuS Mayen die erste Niederlage zufügen kann?

Die SG 2000 Mülheim-Kärlich lädt am Samstagabend zu ihrer 25-Jahre-Jubiläumsfeier. Vor den Festivitäten empfängt die Reserve in der Fußball-Bezirksliga Mitte ab 16 Uhr keinen Geringeren als Spitzenreiter TuS Mayen, der zum Spielverderber des Abends werden kann.

Die Gäste reisen mit einer makellosen Bilanz von fünf Siegen aus fünf Spielen an, die SG 2000-Reserve kann mit zwei Siegen immerhin auf heimischem Geläuf eine blütenreine Weste vorweisen. Auswärts musste sich das Team von Trainer Ahmed Akbulut in allen drei Partien geschlagen geben, so auch vergangene Woche bei der 2:5-Pleite in Mörschbach. Zu Hause soll es wieder besser laufen, wenngleich die Aufgabe gegen den Ligaprimus alles andere als einfach daherkommt.

„Wir fahren mit breiter Brust nach Mülheim-Kärlich und wollen dort unsere Serie fortsetzen.“

Mayens Trainer Marc Steil

„Wir sind Außenseiter und haben keinen Druck, unbedingt zu punkten. Mit der richtigen Einstellung und eventueller Hilfe aus dem Kader der ersten Mannschaft wollen wir aber nichts unversucht lassen, um mit Zählbarem bei den anschließenden Feierlichkeiten aufzulaufen“, erklärt Akbulut. Dessen Pendant aufseiten der Gäste, Marc Steil, will sich von der noch unklaren Unterstützung der Mülheimer Ersten nicht verrückt machen lassen: „Natürlich heben diese Spieler die Qualität in der Reserve, da wir das aber nicht beeinflussen können und auch nicht vorab wissen, welche Akteure aushelfen, werden wir den Fokus einzig und allein auf unsere Leistung richten. Wir fahren mit breiter Brust nach Mülheim-Kärlich und wollen dort unsere Serie fortsetzen.“

Simon Scheid, Fabian Müllen und eventuell Marlon Leidenbach kehren beim TuS zurück in den Kader. Dafür stehen jedoch die Einsätze von Kaan Öztürk (Rippe), Leon Kohlhaas und Calvin Müller (beide Erkältung) auf der Kippe. Bei den Hausherren gibt es ebenfalls einige Hiobsbotschaften. So stehen Ali Ibrahim (Muskelfaserriss), Mohamed Douwa und Paul Berghoff nicht zur Verfügung, Jan Niclas Weeser rutscht dagegen wieder in den Kader.