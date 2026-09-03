Platz eins motiviert Birkner SG Augst will Position gegen Oberzissen verteidigen Marco Rosbach 03.09.2026, 17:10 Uhr

i Beim 5:2 gegen RW Koblenz II knipste auch Lennox Simon wieder für seine SG Augst. Marco Rosbach

Gut 15 Monate nach dem Gewinn der Meisterschaft in der Kreisliga A hat sich die SG Augst Eitelborn eine Etage höher nicht nur etabliert, sondern erstmals auch die Tabellenführung in der Bezirksliga Mitte erobert. Diesen Platz gilt es zu verteidigen.

Gilt das zweite Jahr nach einem Aufstieg als das schwerere, stellt sich die Lage bei der SG Augst Eitelborn anders dar. Beendeten die Westerwälder die Vorsaison als Neuling in der Fußball-Bezirksliga Mitte als starker Tabellenvierter, sind sie in der noch jungen Spielzeit nach vier Spieltagen als eine von nur drei Mannschaft noch ungeschlagen und seit dem vergangenen Wochenende mit zehn Punkten sogar Spitzenreiter vor Metternich und Mendig ...







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