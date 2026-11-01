Kantersieg gegen Liebshausen SG Augst verlässt die Durststrecke und trifft fünffach Klaus Sackenheim 01.11.2026, 21:32 Uhr

i Augst-Kapitän Paul Marzi (rechts) zog der SG Liebshausen in der 67. Minute mit seinem Treffer zum 3:1 den Stecker. Andreas Hergenhahn

Der Oktober hat am Nervenkostüm der SG Augst Eitelborn genagt. Dafür ist der Start in den November ausgesprochen gut gelingen. Zwar gerieten die Westerwälder gegen die SG Liebshausen in Rückstand, ließen dann aber die Muskeln spielen.

Die SG Augst Eitelborn ist nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg in die Erfolgsspur zurückgekehrt und hat mit einem deutlichen 5:1 (2:1)-Erfolg gegen die SG Liebshausen ihren dritten Tabellenplatz in der Bezirksliga Mitte gefestigt. Die Westerwälder übernahmen sofort die Initiative, fest entschlossen, nach dem ernüchternden Oktober wieder einen Dreier einzufahren.







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