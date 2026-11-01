Der Oktober hat am Nervenkostüm der SG Augst Eitelborn genagt. Dafür ist der Start in den November ausgesprochen gut gelingen. Zwar gerieten die Westerwälder gegen die SG Liebshausen in Rückstand, ließen dann aber die Muskeln spielen.
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Die SG Augst Eitelborn ist nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg in die Erfolgsspur zurückgekehrt und hat mit einem deutlichen 5:1 (2:1)-Erfolg gegen die SG Liebshausen ihren dritten Tabellenplatz in der Bezirksliga Mitte gefestigt. Die Westerwälder übernahmen sofort die Initiative, fest entschlossen, nach dem ernüchternden Oktober wieder einen Dreier einzufahren.