Auf Platz drei hat sich die SG Augst in der Bezirksliga Mitte vorgearbeitet, damit führt der Aufsteiger das Verfolgerfeld an. Diese Position wollen Robin Reifenberg und Co. verteidigen und dafür gegen den FC Metternich die nächsten Punkte holen.
Lesezeit 1 Minute
Der Start ins neue Jahr hätte für die SG Augst Eitelborn in der Bezirksliga Mitte nicht besser laufen können. Gegen die SG Westum spielte der Aufsteiger insbesondere im ersten Durchgang wie entfesselt, setzte sich am Ende mit 8:2 durch und kletterte in der Tabelle auf Platz drei.