Ohne Druck gegen Metternich SG Augst setzt sich schon die nächsten Ziele Marco Rosbach 06.03.2026, 11:22 Uhr

i Nicht nur die Haltungsnote stimmt: Kapitän Moritz Brendler und die SG Augst Eitelborn gehören als Aufsteiger zu den positiven Überraschungen in der Bezirksliga Mitte. Marco Rosbach

Auf Platz drei hat sich die SG Augst in der Bezirksliga Mitte vorgearbeitet, damit führt der Aufsteiger das Verfolgerfeld an. Diese Position wollen Robin Reifenberg und Co. verteidigen und dafür gegen den FC Metternich die nächsten Punkte holen.

Der Start ins neue Jahr hätte für die SG Augst Eitelborn in der Bezirksliga Mitte nicht besser laufen können. Gegen die SG Westum spielte der Aufsteiger insbesondere im ersten Durchgang wie entfesselt, setzte sich am Ende mit 8:2 durch und kletterte in der Tabelle auf Platz drei.







